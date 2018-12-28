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Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 64 gözaltı kararı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 14:48 | Son Güncelleme

52 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 64 kişi hakkında alınan gözaltı ve arama kararı üzerine belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 64 gözaltı kararı (2)

52 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 64 kişi hakkında alınan gözaltı ve arama kararı üzerine belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Ankara merkez ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda 52 kişi, 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 14 bin 200 TL, 1 av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
Arama yapılan yerler arasında Altındağ ilçesinde Siteler bölgesinde 10-16 yaş grubu çocukların kaldığı yurdun da bulunduğu öğrenildi. Burada kalan 8 çocuk, Çocuk Şubesi ekipleri tarafından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Haklarında gözaltı kararı verilen diğer 12 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 64 gözaltı kararı (2)Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 64 gözaltı kararı (2)Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 64 gözaltı kararı (2)

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