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Ankara’da DEAŞ terör örgütü operasyonunda 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 10:49 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair tespitler bulunan 7 şüpheli hakkında 27.10.2020 tarihinde gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair tespitler bulunan 7 şüpheli hakkında 27.10.2020 tarihinde gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

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