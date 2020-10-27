Ankara’da DEAŞ terör örgütü operasyonunda 7 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair tespitler bulunan 7 şüpheli hakkında 27.10.2020 tarihinde gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.