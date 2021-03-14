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  4. Ankara’da definecilere polis baskını: 10 gözaltı

Ankara’da definecilere polis baskını: 10 gözaltı

14.03.2021 07:32 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde polis ekiplerinin dikkati üzerine bir mağaraya yapılan baskında, matkap, jeneratör ve çeşitli aletlerle kazı yapa 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesi Bağlum Mahallesi’nde meydana geldi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde polis ekiplerinin dikkati üzerine bir mağaraya yapılan baskında, matkap, jeneratör ve çeşitli aletlerle kazı yapa 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesi Bağlum Mahallesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri bölgedeki boş arazide 1 kişinin gözcülük yaptığını fark etti. Bunun üzerine olay yerine baskın yapan ekipler, bir mağaranın içerisinde define aramak için kaçak kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler mağarada yaptıkları aramada, toprağı kazmak için kullanılan matkap, jeneratör ve kazı aletleri ele geçirdi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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