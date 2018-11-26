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Ankara'da depodan stoklanmış 1300 ton kuru soğan çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.11.2018 18:33 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesi Mahmatlı Mahallesi'nde bir depoda 1300 ton kuru soğan istiflendiği belirlendi.

Ankara'da depodan stoklanmış 1300 ton kuru soğan çıktı

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesi Mahmatlı Mahallesi'nde bir depoda 1300 ton kuru soğan istiflendiği belirlendi.
Gölbaşı İlçe Jandarma ekipleri, Mahmatlı Mahallesi'nde kullanılmayan su fabrikası deposunda soğan istiflendiği yönünde gelen ihbarı değerlendirdi. Jandarma ekiplerinin depoya düzenlediği baskında, A.Ö., S.A. ve M.A.'nın 1300 ton kuru soğan istiflediği tespit edildi. Kaymakamlık ve jandarma ekipleri olayla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Zabıta Amirliği'ne bilgi verdi. Zabıta ekipleri, 3 şüpheli hakkında 'fiyatları etkilemeye teşebbüs suçu' uyarınca adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Depoda bulunan soğanlar, yediemine teslim edildi. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da depodan stoklanmış 1300 ton kuru soğan çıktı

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