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Ankara'da doğal gaz patlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 20:51 | Son Güncelleme

Pursaklar ilçesinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 2'si polis 5 kişi hafif yaralandı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında, 2'si polis 5 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Turgut Reis Caddesi'nde ikamet eden, H.T. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşine kızarak, doğal gaz vanasını açıp intihar etmek istedi.

Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine H.T, elindeki çakmağı ateşledi.

Meydana gelen patlamada, ihbar üzerine bölgeye gelen 2 polis memuru ile aynı binada ikamet eden 3 kişi hafif yaralandı.

Patlamaya sebep olan H.T. ise Dışkapı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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