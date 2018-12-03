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Ankara'da doğal gaz patlaması: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 19:51 | Son Güncelleme

ANKARA'da 9 katlı iş merkezinin giriş katında doğal gaz patlaması meydana geldi.

Ankara'da doğal gaz patlaması: 7 yaralı

Muhammet BAYRAM- Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 9 katlı iş merkezinin giriş katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Çevrede büyük korku ve paniğe neden olan patlamada 7 kişi yaralandı.
Patlama, saat 18.44'de Sıhhiye semtinde Necatibey Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı Akmanhan iş merkezinin giriş katında meydana geldi. Daha önce restoran olarak kullanılan ve şu anda tadilat halinde olan iş yerinde doğal gaz patlaması meydana geldi. Çevrede büyük korku ve paniğe neden olan patlama ile birlikte çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi ulaşıma kapattı. Olayın meydana geldiği bina ile yanındaki deshanede bulunan öğrenciler tahliye edildi.
7 YARALI
Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralıların, patlama sırasında binanın önünden geçenler olduğu belirtildi. Yaralılar, sağlık ekipleri olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastanelere sevk edildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI
Sağlık Bakanlığı, patlama ile ilgili açıklama yaptı. Patlamanın saat 18.44'te meydana geldiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Ankara Kızılay Necatibey’de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum; 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4’ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir."

FOTOĞRAFLI

Ankara'da doğal gaz patlaması: 7 yaralıAnkara'da doğal gaz patlaması: 7 yaralıAnkara'da doğal gaz patlaması: 7 yaralıAnkara'da doğal gaz patlaması: 7 yaralı

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