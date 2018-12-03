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Ankara'da doğal gaz patlaması: 7 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 20:24 | Son Güncelleme

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Ankara Valiliği, Necatibey Caddesi'nde 9 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı doğalgaz patlaması ile ilgili açıklama yaptı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Ankara Valiliği, Necatibey Caddesi'nde 9 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı doğalgaz patlaması ile ilgili açıklama yaptı. Binanın tadilat hâlindeki ikinci katının girişinde, ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması nedeniyle belirtilen patlama ile ilgili Valilik açıklaması şöyle:
"03. 12. 2018 günü saat 18.45 sularında Necatibey Caddesi’ndeki bir binanın tadilat hâlindeki ikinci katının girişinde, ilk belirlemelere göre doğal gaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiş; patlamanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan yedi vatandaşımız çeşitli hastanelere sevk edilmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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