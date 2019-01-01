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Ankara'da doğal gaz patlaması; yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 15:13 | Son Güncelleme

ANKARA'da 3 katlı bir binanın üst katında doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Ankara'da doğal gaz patlaması; yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 3 katlı bir binanın üst katında doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Binanın 3'üncü katında mahsur kalan 2 apartman sakini, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi 913'üncü Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın üst katında, öğle saatlerinde doğalgaz sıkışması nedeniyle küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, 2 dairenin bulunduğu 3'üncü kattaki Iraklı Zahid Marcan'ın kiracı olarak yaşadığı eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
2 KİŞİ MAHSUR KALDI
Bu sırada evde bulunan 6'sı çocuk 9 kişi, bina sakinleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Aynı kattaki diğer dairede oturan 2 kişi ise yoğun duman nedeniyle evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahsur kalan 2 daire sakinini de pencereye uzattığı merdivenle kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın nedeniyle evi hasar gören Zahid Marcan, "Beni aradılar. 'Evin yanıyor hemen gel' dediler. Geldiğimde çocukları kurtarmışlardı. Doğal gaz patlamış. İtfaiye geldi, söndürdü. Allah razı olsun" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ankara'da doğal gaz patlaması; yangında mahsur kalanlar kurtarıldıAnkara'da doğal gaz patlaması; yangında mahsur kalanlar kurtarıldıAnkara'da doğal gaz patlaması; yangında mahsur kalanlar kurtarıldıAnkara'da doğal gaz patlaması; yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

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