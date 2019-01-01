Ankara'da doğal gaz patlaması, yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Gökhan CEYLAN/ANKARA,(DHA) Ankara'da 3 katlı binanın üst katında doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen küçük çaplı patlamanın ardından yangın çıktı. Dumanla kaplanan binada oturanlar dışarıya çıkarken, 3'üncü katta mahsur kalan 2 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesindeki Yeşilevler Mahallesi, 913'üncü Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın üst katında doğalgaz sıkışması nedeniyle küçük çaplı patlama meydana geldi. Ardından çıkan yangın, iki dairenin bulunduğu 3'üncü katta Iraklı Zahid Marcan'ın kirada oturduğu eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada evde bulunan 6'sı çocuk 9 kişi, bina sakinleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Aynı katta diğer dairede oturan 2 kişi ise yoğun duman nedeniyle evde mahsur kaldı. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahsur kalan 2 kişiyi pencereye uzattığı merdivenle kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle evi hasar gören Zahid Marcan, yangın sırasında dışarıda olduğunu belirterek, "Beni aradılar. 'Evin yanıyor hemen gel' dediler. Geldiğimde çocukları kurtarmışlardı. Doğalgazdan patlamış. İtfaiye geldi söndürdü, Allah razı olsun" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

