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Ankara'da doğal gaz patlamasının izleri siliniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 12:12 | Son Güncelleme

ANKARA'da dün 9 katlı iş merkezinin birinci katında meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralanan 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, patlamanın yaşandığı apartmanda ise temizlik çalışmaları sürüyor.

Mustafa TURAPOĞLU -Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da dün 9 katlı iş merkezinin birinci katında meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralanan 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, patlamanın yaşandığı apartmanda ise temizlik çalışmaları sürüyor. Patlama, dün akşam saat 18.44'te Çankaya ilçesi Sıhhiye semtinde Necatibey Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı Akmanhan İş Merkezi'nin birinci katında meydana geldi. Çevrede büyük korku ve paniğe neden olan patlama ile birlikte çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi ulaşıma kapattı. Olayın meydana geldiği bina ile yanındaki dershanede bulunan öğrenciler tahliye edildi. Çevredeki bazı bina ve dükkanların camlarının kırılmasına yol açan patlama sonrası 7 kişi yaralandı. Yaralı 7 kişiden 3'üne olay yerinde müdahale edildi, 4'ü ise Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi İbni Sina ve Numune hastanelerine kaldırıldı. YARALILAR TABURCU EDİLDİ Patlamanın yaşandığı apartmanda dün yapılan incelemenin ardından bu sabah temizlik çalışması başlatıldı. Görevliler patlama sonrası apartman içerisinde zarar gören malzemeleri dışarıya taşıdı. Patlamanın yaşandığı sırada bölgede bulunan Eray Atasoy, patlama esnasında büyük bir ses geldiğini söyleyerek, "Epey bir yüksek gürültüydü. Cam kırıkları vardı. Ondan sonra polisler, itfaiye ve doğalgaz ekipleri geldi. Ekipler burayı komple kapattılar. Ben yaralıları görmedim ama ambulanslar vardı" dedi. Bu arada olayda yaralanan 7 kişinin ise taburcu edildikleri öğrenildi.

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