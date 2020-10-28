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Ankara’da doğalgaz patlaması: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 07:27 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 5 katlı apartmanın bahçe katındaki bir dairede meydana gelen doğalgaz sızıntısı elektrik akımıyla beraber patladı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 5 katlı apartmanın bahçe katındaki bir dairede meydana gelen doğalgaz sızıntısı elektrik akımıyla beraber patladı. Patlamada 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 05.30 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi Kutlu Mahallesi 464. Sokak’ta meydana geldi. Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede doğalgaz sızıntısı oluştu. Zamanla evin içerisini tamamen dolduran gaz, ev sahibinin lambayı yakmak için elektrik düğmesine basmasıyla aniden patladı. Deprem etkisi oluşturan patlamanın şiddetiyle evin duvarları yıkılırken içeride bulunan Cihan Kuru ile karşı dairesinde yaşayan Murat Özdemir ile eşi yaralandı.
Patlamanın etkisiyle alevlerin sardığı ev, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yaralılardan Cihan Kuru, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken diğer 2 yaralı ise ayakta tedavi edildi.
Bomba imha uzmanları inceleme yaptı
Patlamanın şiddeti anlaşıldıktan sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, doğalgaz patlamasının olduğu dairede incelemelerde bulundu.
"Deprem oldu sandık"
Patlamanın olduğu dairede oturduğunu ve sarsıntıdan dolayı deprem olduğunu zannettiklerini belirten İhsan Ekli, patlamanın olduğu dairenin ve karşı dairenin kapılarının açılmadığını, içeride mahsur kalanları camlardan çıkardıklarını söyledi.
"Sabah patlamayla uyandık"
Patlamanın yaşandığı binanın karşısındaki apartmanda oturduğunu ve güne patlamayla uyandıklarını dile getiren Suat Kars, "Sabah patlamayla uyandık. Benim balkonumun camları patladı. Biz çıktığımızda alevler zaten yükselmişti. Arkadaş can havliyle kapıdan çıkmaya çalıştık. Daha sonra camdan dışarıya çıkardılar evde mahsur kalan kişiyi. Polis ekipleri geldiğimizde müdahale ediyordu. Ölü yok yaralı var sadece. Genç bekar bir arkadaşımızdı kendisi. Heralde sabah işe gitmek için kalktı ve elektrik kontağından çıktı" dedi. Olayda, çok sayıda dairede hasar meydana geldi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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