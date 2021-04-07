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Ankara’da dolandırdı, Aksaray’da operasyonla yakalandı

07.04.2021 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da 75 yaşındaki yaşlı kadını dolandırdıktan sonra aldığı ziynet eşyaları ve 700 Euro ile kaçan dolandırıcı Aksaray polisinin operasyonuyla şehre girişte kıskıvrak yakalandı.Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşandı.

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Ankara’da 75 yaşındaki yaşlı kadını dolandırdıktan sonra aldığı ziynet eşyaları ve 700 Euro ile kaçan dolandırıcı Aksaray polisinin operasyonuyla şehre girişte kıskıvrak yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatma Ö. (75) isimli yaşlı kadını telefonla arayan dolandırıcı kendini polis olarak tanıtarak ondan para ve ziynet eşyalarını istedi. Hiç kimseye haber vermemesi gerektiğini belirterek yaşlı kadını konuşmalarıyla etkileyen ve kandırmayı başaran dolandırıcı kadının bulunduğu adrese giderek 3 adet bilezik, 4 çeyrek altın ve 700 Euro parayı alarak evden ayrıldı. Kısa bir süre sonra dolandırıcıyı arayan ve ulaşamayan yaşlı kadın durumu yakınlarına ve polise bildirdi. İhbar üzerine hemen harekete geçen Ankara polisi yaşlı kadının evine giderek geniş çaplı araştırma ve inceleme başlattı. Yapılan incelemeler kapsamında güvenlik kameralarını izleyen ekipler dolandırıcıyı tespit etti. Dolandırıcının gidiş istikametine yönelik tüm kameraları inceleyen ekipler şahsın kimliğini de kısa sürede tespit ederek Muhammet U. (20) isimli dolandırıcının bir taksiye bindiğini belirledi. Plakası belirlenen taksinin Ankara’dan Aksaray istikametine ayrıldığını belirleyen polis durumu Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine bildirdi. Bilgilendirme üzerine harekete geçen Aksaray polisi, Aksaray-Ankara karayolu üzerinde pusuya yattı. Plakası belirlenen taksinin şehir merkezi istikametine geçmesi üzerine Aksaray-Nevşehir kavşağında operasyon için düğmeye basıldı. Sivil ve resmi ekiplerin katıldığı operasyonda taksi durdurularak içinde yolcu olarak bulunan Muhammet U. yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde şahsın üzerinde arama yapan polis ekipleri şahsın dolandırıcılık sureti ile aldığı ziynet eşyası ve 700 Euro parayı ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken yapılan sorgulamasında hırsızlık suçlarında kaydı olduğu ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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