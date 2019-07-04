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Ankara’da dolandırıcılık operasyonuna 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 07:45 | Son Güncelleme

ANKARA’da, siyasilerle çektirdikleri fotoğraflarla insanların güvenini kazanarak dernek ve federasyon başkanı yapma vaadiyle vatandaşları dolandıran ‘Başkan’ lakaplı İlhan K.

Ankara’da dolandırıcılık operasyonuna 2 tutuklama

ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, siyasilerle çektirdikleri fotoğraflarla insanların güvenini kazanarak dernek ve federasyon başkanı yapma vaadiyle vatandaşları dolandıran ‘Başkan’ lakaplı İlhan K. ve 2 suç ortağı, polisin operasyonuyla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Dernek ve federasyon başkanı olacaksınız, bu sayede tüm devlet büyükleri ile rahatlıkla görüşebileceksiniz, makam sahibi olacaksınız' vaadiyle vatandaşlardan para toplayan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı baskınlarla İlhan K., Güngör K. ve Asım K. gözaltına alındı. Şüphelilerin özellikle engelli ve yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef aldığı belirlendi.
KORUMA VE ŞOFÖR TAHSİS ETTİ
Çevresinde ‘Başkan’ diye anılan İlhan K.’nın, dolandıracağı kişilerin öz güvenini kazanmak için siyasilerle bir şekilde çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı ve ofisine astığı tespit edildi. İlhan K.’nin dolandırıcılık yöntemiyle elde ettiği parayla lüks araç, koruma ve şoför çalıştırdığı da belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı,, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Ankara’da dolandırıcılık operasyonuna 2 tutuklama

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