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Ankara’da dolandırıcılık operasyonuna 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 08:42 | Son Güncelleme

  Ankara’da, siyasilerle çektirdikleri fotoğraflarla insanların güvenini kazanarak dernek ve federasyon başkanı yapma vaadiyle vatandaşları dolandıran ‘Başkan’ lakaplı İlhan K.

Ankara’da, siyasilerle çektirdikleri fotoğraflarla insanların güvenini kazanarak dernek ve federasyon başkanı yapma vaadiyle vatandaşları dolandıran ‘Başkan’ lakaplı İlhan K. ve 2 suç ortağı, polisin operasyonuyla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Dernek ve federasyon başkanı olacaksınız, bu sayede tüm devlet büyükleri ile rahatlıkla görüşebileceksiniz, makam sahibi olacaksınız' vaadiyle vatandaşlardan para toplayan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı baskınlarla İlhan K., Güngör K. ve Asım K. gözaltına alındı. Şüphelilerin özellikle engelli ve yalnız yaşayan yaşlı kadınları hedef aldığı belirlendi.
KORUMA VE ŞOFÖR TAHSİS ETTİ
Çevresinde ‘Başkan’ diye anılan İlhan K.’nın, dolandıracağı kişilerin öz güvenini kazanmak için siyasilerle bir şekilde çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı ve ofisine astığı tespit edildi. İlhan K.’nin dolandırıcılık yöntemiyle elde ettiği parayla lüks araç, koruma ve şoför çalıştırdığı da belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı,, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:
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- Baskın anı
- Şüphelilerin gözaltına alınması
- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber: ANKARA, (DHA)

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