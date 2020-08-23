Ankara’da Dolmuşlarda Şeffaf Kabin Uygulaması

Başkent’te Büyükşehir Belediyesi tarafından taksilerde yolcu ve sürücü arasına şeffaf panel yerleştirilmesi uygulaması şimdi de dolmuş ve özel halk otobüslerinde uygulanmaya başlandı. Şehir merkezi ile Sincan’daki duraklarda hizmet veren toplam 2.550 dolmuşa ücretsiz şeffaf kabin montajı başlatıldı.

Ankara’da Corona virüsü salgını sürecindeki önlemlere bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz haftalarda taksilere ücretsiz şeffaf panel uygulaması başlatan Büyükşehir Belediyesi, Ankara İl Hıfzıssıhha kararının ardından dolmuş ve özel halk otobüsleri için şeffaf kabin uygulamasına geçti.

Rüzgarlı Sokak girişinde bulunan ve “CENTO Durağı” olarak bilinen duraklarda açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, “Koronavirüs sürecinin başından beri insan odaklı bir mücadeleyi meslek örgütleriyle iş birliği halinde belediyeciliğin bütün alanlarına yayarak sürdürüyoruz. 1 Haziran’dan sonra başlayan kısmi normalleşme sürecinin bazı olumsuz sonuçlara dönüşmesi nedeniyle ilave önlemler aldık. Bunların başında 3 hafta önce arzu eden taksicilere Başkanımızın talimatı doğrultusunda koruyucu paravan uygulamasını başlatmıştık. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da minibüs, halk otobüsleri ve diğer toplu taşıma araçlarında sürücüyle yolcular arasına bir paravan konulması zorunluluk haline geldi. Sürecin olumsuzluklarından dolayı zaten ciddi ölçüde gelir kaybına uğrayan esnaf endişeye kapılacaktı” dedi. 11 çeşit tip araç bulunduğunu ve bu modellere uygun şekilde şeffaf kabin montajı yapılacağını belirten Koç, “Yolcu ve sürücü arasındaki iletişime, sese, para alışverişine mani olmayacak, seyir halinde trafiği sıkıntıya sokmayacak ve sürücüyü de yolcuyu da salgın transferinden koruyacak en ergonomik yapıyı oluşturmaya çalıştık” dedi.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Büyükşehir Belediyemiz hiçbir şekilde maddi beklenti içerisinde olmadan bizlere bu kabin için yardımcı olarak bizi büyük bir külfetten kurtardı. 6 aydır mağduriyetimiz vardı. Ayrıca hem vatandaş hem de yolcuların sağlığı açısından iyi bir uygulama oldu.”

