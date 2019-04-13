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Ankara’da dolu yağışı etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 14:53 | Son Güncelleme

ANKARA'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

ANKARA'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Misket büyüklüğündeki dolu ile birlikte bazı alanlar beyaza büründü.
Başkent'te aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu. Öğleden sonra ise bir ara dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren yağış, Başkentlilere zor anlar yaşattı. Misket büyüklüğündeki doludan kaçanlar, akaryakıt istasyonlarına ve yol kenarlarındaki iş yerleri ile alışveriş merkezlerine sığındı. Yağış nedeniyle özellikle yeşil alanlar beyaza büründü. Araçların üzerinde ve yol kenarlarında da dolu birikirken, bazı kişiler cep telefonuyla manzarayı görüntülemeye çalıştı.

Görüntü Dökümü:
-Dolu yağışı
-Araçların üzerinde biriken dolu
-Balkonda biriken dolu
-Dolu yağışı altında ilerleyen araçlar
-AVM'ye sığınanlar
Dosya adı: Ankara'dadoluyagısı

Haber -Kamera: Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)

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