Ankara’da Dominik Büyükelçiliği’nin açılışı yapıldı

Dominik Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği açılışında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 12 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Dominik Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği, Çankaya’nın Aşağı Dikmen Mahallesinde düzenlenen törenle açıldı.

Dominik Cumhuriyeti ulusal marşı ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Dominik Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Elias Serulle’in konuşmalarıyla devam etti.

Konuşmalarına Dominik Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliği açılışını kutlayarak ve Büyükelçiye başarılar dileyerek başlayan Önal, “Dominik Cumhuriyeti, Karayipler’de bulunan ikinci büyük ülkedir ve bölgesel olarak gelişen ekonomiye sahip olmasının yanında uluslarası bir profildir” diye konuştu.

Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo Domingo’da 2013 yılında Türkiye’nin Büyükelçiliği açıldığını hatırlatan Önal, önemli olan bu açılışlar sebebiyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 yıl içinde arttığını kaydetti.

Büyükelçiliklerin önemini vurgulayan Önal, Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkileri geliştirmeyi arzu ettiklerinin altını çizerek, son 15 yılda Karayipler’e ve Latin Amerika’ya ticaret hacminin 12 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Öte yandan Önal bu açılışlar ve kurumlarla iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmeyi umduklarını belirtti.

Dominik Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Elias Serulle ise Türkiye’nin ilk Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi olmaktan onur duyduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın yanı sıra yabancı ülkelerin misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı. Dominik Cumhuriyeti bayrağının göndere çekildiği programda bina önünde açılış kurdelesi kesildi.

