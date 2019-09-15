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Ankara'da 'Drift' kovalamacası: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 04:33 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 'drift' yaparken trafik polislerince fark edilen otomobilin sürücüsü, kaçmaya çalışırken park halindeki kamyona çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 'drift' yaparken trafik polislerince fark edilen otomobilin sürücüsü, kaçmaya çalışırken park halindeki kamyona çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Yenimahalle İvedik Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Drift uygulaması yapan trafik polisleri, cadde üzerinde zikzaklar çizerek ilerleyen 06 SCS 59 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ikazına uymayan sürücü Şahin Kaya, otomobildeki 2 kişiyle birlikte Melih Gökçek Bulvarı üzerinden Batıkent yönüne doğru kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri de peşine düştü.

200 METRE KAÇABİLDİ

Polis ekipleri, bulvar üzerinde durdurulan otomobile işlem yaptığı sırada, Kaya yeniden gaza basarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 200 metre ilerleyen otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 06 VDH 94 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, hurda yığınına dönen otomobildeki Umut Ö. (16) ile henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi, hayatını kaybederken, sürücü Şahin Kaya ise yaralandı. Kaya, gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Umut Ö. ile kimliği belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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