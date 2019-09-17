Ankara'da drift yapan gençler pist istiyor

Yaşanan bu olayın ardından kentte gözler drift yapan gençlere çevrildi. Driftçi gençlerden Özgür Yıldırım, Umut Öneş ile Arda Havsut'un yaşamını yitirdiği kazanın kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Yıldırım, "Drift bizim için bir spor dalıdır. Çoğu şehirde bu spor için pist var; ama Ankara'da, Türkiye'nin başkentinde pistimiz yok. Öncelikle pist istiyoruz. Bu arabaları yapmak çok maliyetli; ama caddelerde gezemiyoruz. Polislerle sıkıntılarımız oluyor. Bundan sonra anneler ağlamasın, yanan sadece asfaltlar olsun istiyoruz" dedi.

'CADDEDE DRİFT YAPMA GEREĞİ DUYUYORUZ'

Yasin Günay (31) Başkent'te drift yapılabilecek bir pistin olmadığını belirterek, "Modifiye bir suç olsun istemiyoruz, bir yaşam tarzı olsun istiyoruz. Biz bu arabalara çok masraf ediyoruz. Emek sarf ediyoruz; ama karşılığını göremiyoruz. Caddede drift yapma gereği duyuyoruz; ama bu şekilde emniyetimiz ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Kendi alanımız olsun o alanda istediklerimizi yapalım istiyoruz" diye konuştu.

Ertuğrul Gazi de (33) Ankara'da drift yapabilecekleri bir pist istediklerini söyledi.

