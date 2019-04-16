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Ankara’da Dünya Ses Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:40 | Son Güncelleme

Profesyonel Ses Derneği tarafından, 16 Nisan Dünya Ses Günü kapsamında “Profesyonel Ses Sorunlarına Yaklaşım” konulu bir etkinlik düzenlendi.İnsan sesine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde gerçekleştirilen etkinlik, opera sanatçılarının konseri ile başladı.

Profesyonel Ses Derneği tarafından, 16 Nisan Dünya Ses Günü kapsamında “Profesyonel Ses Sorunlarına Yaklaşım” konulu bir etkinlik düzenlendi.
İnsan sesine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde gerçekleştirilen etkinlik, opera sanatçılarının konseri ile başladı. Konser sonrası, insan sesinin profesyonel önemi ve ses ile ilgili karşılaşılan sorunlara çözüm önerilerinin tartışıldığı bir basın toplantısı gerçekleştirildi.
Profesyonel Ses Derneği adına açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haldun Oğuz, ses bilinciyle ilgili konuşurken üzerinde durulması gereken en önemli konunun ses hijyeni olduğunu belirterek, “Ağız ve el hijyeninde olduğu gibi, sesimizi de olumlu ya da olumsuz etkileyen bazı doğrular ve yanlışlar var. Bunlardan en önemlisi yeterli sıvı alımıdır. Eğer birey yeterli su içiyorsa, ses telleri daha sağlıklıdır. ” diye konuştu.
Ses üzerine olumsuz etkisi olan şeylerin başında türün ve alkollü içeceklerin geldiğini söyleyen Oğuz, bunların hem ses yolunu kuruttuğunu hem de vücuttan ses attırdığını kaydetti.
Yeterli egzersiz yaparak vücut ve ses sağlığının korunmasının mümkün olduğunu belirten Oğuz,” Biz psikolojik olarak ne durumdaysak, biz fiziksel olarak ne durumdaysak sesimiz bunu tamamen yansıtıyor. Karşımızdaki bireyin duruşundan, oturuşundan biz nesi olduğunu nasıl anlayabiliyorsak, o bireyi hiç görmeden bile sesindeki ufacık şeyi de algılayabiliyoruz. Sesimiz hem fiziksel hem de psikolojik iyiliğimizi yansıtıyor” şeklinde konuştu.
Ayrıca toplantıda, ses sağlığımız için düzenli uyku uyumak gerektiğinden, gereksiz ilaç kullanımından kaçınmaktan ve reflüyü tetikleyecek gece yemeklerinden uzak durmak gerektiği belirtildi.

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