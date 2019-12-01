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Ankara'da eğlence mekanı ve kafeler denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 07:47 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 500 polisin katıldığı asayiş uygulamasında, eğlence mekanları ve kafeler denetlendi.

Caner ÜNVER- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da, 500 polisin katıldığı asayiş uygulamasında, eğlence mekanları ve kafeler denetlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, Kızılay bölgesinde bulunan eğlenme mekanları ve kafelere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya, çevik kuvvet ve yunus ekiplerinin yanı sıra, maliye ve zabıta ekipleri de destek verdi. Ekipler, saat 21.30 sıralarında Çevik Kuvvet Toplu Kuvvet Amirliği'nden harekete geçerek, Karanfil ve Konur Sokak'ta önceden belirlenen adreslere birer birer girdi. Polis ekipleri, mekanlardaki kişilerin üst aramaları ve GBT kontrollerini gerçekleştirdi. Maliye ve zabıta ekipleri ise iş yerlerinin izin ve ruhsatlarını kontrol etti.

(FOTOĞRAFLI)

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