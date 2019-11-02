HABER

Ankara'da eğlence mekanlarına 'asayiş' denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 07:57 | Son Güncelleme

ANKARA'da, eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş uygulamasında, 11 iş yerine idari işlem uygulanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Caner ÜNVER - Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA) - ANKARA'da, eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş uygulamasında, 11 iş yerine idari işlem uygulanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, Çankaya bölgesinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik asayiş denetimleri gerçekleştirdi. 500 polisin görev aldığı denetlemelerde 20 eğlence mekanına eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. İş yerlerinin izin belgeleri ve ruhsatlarını inceleyen ekipler, kriterlere uymayan 11 eğlence mekanına idari işlem uyguladı. Ekipler, mekan çalışanları ve müşterilerin kimlik kontrolleri sırasında, çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

FOTOĞRAFLI

PARTNERGözlerini alamadılar!Gözlerini alamadılar!
Kayseri'de korkutan deprem!Kayseri'de korkutan deprem!
Bayburt’ta kar yağışı etkili olduBayburt’ta kar yağışı etkili oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

'PKK sizi tükürüğüyle boğar' diyen Zeydan hakkında flaş karar!

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Skandal rapor! Fetullah Gülen ve YPG'ye bakın nasıl yer verdiler

Rusya'dan ABD'ye şok Bağdadi suçlaması!

Rusya'dan ABD'ye şok Bağdadi suçlaması!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor! 2021'de başlıyor

Trump'tan çarpıcı açıklama! 'Petrolü seviyorum'

Trump'tan çarpıcı açıklama! 'Petrolü seviyorum'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da acı olay... İstiklal Caddesi'nde 6. kattan düşen işçi öldü

İstanbul'da acı olay... 6. katta düşüp öldü

Eski milli sporcu Atilla Atay'dan rekor denemesi! Bisikletle 200 kilometre hız...

Rekor denemesi! Bisikletle 200 kilometre hız...

Boşandığı kadını bıçaklayıp aynı bıçağı kendi boğazına dayadı!

Boşandığı kadını bıçaklayıp aynı bıçağı kendi boğazına dayadı!

Son depremler! Kayseri'de deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kayseri'de korkutan deprem!

Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Fabrika işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

Fabrika işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.