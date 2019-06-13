Ankara'da EGO otobüsü kafeye girdi: 3 yaralı

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, park halindeyken hareket eden EGO otobüsü, çarptığı başka bir araçla birlikte kafeye girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kafede oturan 3 kişi yaralandı. Kaza, Gölbaşı'nda Gazi Üniversitesi Yerleşkesi mevkiinde meydana geldi. EGO otoparkında park halinde bulunan otobüs, bilinmeyen bir nedenle kendiliğinden hareket etti. İçinde kimse bulunmayan otobüs, demir korkulukları aştı. Otobüs, yol kenarında çarptığı hafif ticari araç ile birlikte kafeye girdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, kafede oturan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

