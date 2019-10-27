Ankara'da Ekoloji Mitinginin İptali Protesto Edildi

Ankara’da Ekoloji Birliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa yapması planlanan “iklim krizine ve ekolojik yıkıma dur diyoruz” mitinginin Ankara Valiliği tarafından yasaklanması protesto edildi.

Ekoloji Birliği eş sözcüleri düzenledikleri basın toplantısında, Ankara Valiliği’nin mitingi yasaklamasına, “Her şeyden önce yaşamı savunma mücadelemize getirilen bu antidemokratik yasaklama kararını protesto ediyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Sözcülerden Süheyla Doğan, mitinge bir gün kala alınan yasak kararının "demokrasi ayıbı" olduğunu belirterek, “Yasaklar yaşamı savunma mücadelemize engel olamayacaktır” dedi.

Doğan açıklamasında, “İklim krizine, ekolojik yıkıma, talana, ve soyguna daha gür sesle dur demeye devam edeceğiz” diyerek, “Ankara Valiliği bir ekoloji mitingini neden yasaklar?" diye sordu.

Diğer sözcü Coşkun Özbıçak ise “Ankara’ya ekoloji, emek, demokrasi, kadın hakları ve toplumun tüm kesimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik hakları için birlikte mücadele edeceğimizi herkese ilan etmeye geliyorduk. Kapitalist sistemin doğayı, yaşam alanlarımızı ve emeğimizi pazar haline getirmesine ve sömürmesine hayır demeye geliyorduk. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı kirleten, doğayı ve yaşamımızı tehlikeye atan nükleer ve termik santrallere, altın madenlerine, HES’lere, RES’lere, JES’lere, termik, nükleer ve biokütle santrallere, balık çiftliklerine, endüstriyel tarıma, kirli sanayiye, taş ocaklarına, aşırı yapılaşmaya, çılgın mega projelere, sınırsız sonsuz otoyollara, betonlaşmaya, doğal ve tarihi SİT alanlarının yok edilmesine dur demeye geliyorduk” dedi.