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Ankara'da elbirliği ile araç üzerinde taşınan sunta olası kazaya davetiye çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 14:23 | Son Güncelleme

ANKARA Siteler'de trafikte ilerleyen bir aracın üzerinde sürücünün ve yolcunun elbirliği ile taşıdığı sunta, olası kazaya davetiye çıkardı.

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - ANKARA Siteler'de trafikte ilerleyen bir aracın üzerinde sürücünün ve yolcunun elbirliği ile taşıdığı sunta, olası kazaya davetiye çıkardı. Sürücünün bir kolunu aracın sol camından, yolcunun bir kolunu ise sağ camından uzatarak aracın üzerine konan suntayı tutarak trafikte ilerlemeleri görenleri şaşırttı. "GÜVENLİ TAŞIMACILIK" Görüntüyü çeken kişi, "Güvenli taşımacılık" yorumunda bulunmaktan kendini alıkoyamadı. Bir süre tehlikeli yolculuğuna bu şekilde devam ederek ilerleyen araç, gözlerden kayboldu.

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