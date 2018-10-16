Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca erişilebilirliğin önemini üniversitelere aktarmak ve üniversitelerle işbirliğini artırmak amacıyla yarın "Erişilebilir Üniversiteler Semineri" düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir otelde yarın düzenlenecek seminerle, erişebilirlik uygulamalarının tüm üniversitelere yaygınlaştırılması ve bu sayede engelsiz eğitim ortamlarının hayata geçirilmesi öngörülüyor. Başta engelli öğrenciler olmak üzere hareket kısıtlılığı bulunan herkesin, buralarda sunulan hizmetleri güvenli ve yardımsız şekilde kullanması hedefleniyor.

Üniversitelerde erişilebilirliğin önemini aktarmak ve üniversitelerle işbirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen "Erişilebilir Üniversiteler Semineri", daha önce Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığıyla ve devlet üniversiteleriyle yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen 4 farklı ilde 4 üniversitenin ev sahipliğinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bölgesel olarak gerçekleştirildi.

Erzurum, Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen "Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri"ne geçen yıl 126 üniversiteden 361 kişi katıldı.