Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca erişilebilirliğin önemini üniversitelere aktarmak ve üniversitelerle işbirliğini artırmak amacıyla yarın "Erişilebilir Üniversiteler Semineri" düzenlenecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir otelde yarın düzenlenecek seminerle, erişebilirlik uygulamalarının tüm üniversitelere yaygınlaştırılması ve bu sayede engelsiz eğitim ortamlarının hayata geçirilmesi öngörülüyor. Başta engelli öğrenciler olmak üzere hareket kısıtlılığı bulunan herkesin, buralarda sunulan hizmetleri güvenli ve yardımsız şekilde kullanması hedefleniyor.
Üniversitelerde erişilebilirliğin önemini aktarmak ve üniversitelerle işbirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen "Erişilebilir Üniversiteler Semineri", daha önce Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığıyla ve devlet üniversiteleriyle yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen 4 farklı ilde 4 üniversitenin ev sahipliğinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bölgesel olarak gerçekleştirildi.
Erzurum, Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen "Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri"ne geçen yıl 126 üniversiteden 361 kişi katıldı.
- Erişilebilirlik mevzuatı anlatılacak
Ankara'da yarın sonuncusu gerçekleştirilecek seminere, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alanlar ile Karadeniz Bölgesi'ndeki seminerlere katılım sağlamamış üniversitelerin ilgili rektör yardımcıları ile yapı işleri daire başkanı ve engelli öğrenci birimi temsilcileri katılacak. Son seminere 38 üniversiteden 114 kişinin katılımı bekleniyor.
Seminer katılımcılarına Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığınca "erişilebilirlik mevzuatı" ve "erişilebilirlik standartları"na ilişkin güncel bilgilerin yanı sıra "farklı gruplarda yer alan engellilerin yapılı çevredeki gereksinimleri ve yapılması gerekenler", "erişilebilirlik izleme ve denetleme formları", "hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri uygulama esasları" anlatılacak.
Ayrıca, seminere davetli olarak katılan Erciyes Üniversitesi tarafından, üniversitede gerçekleştirilen örnek erişilebilirlik uygulamalarının sunumu yapılacak.
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