HABER

Ankara'da erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 23:16 | Son Güncelleme

Ankara'da erkek cesedi bulundu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Dağyaka Mahallesi muhtarı Oğuzhan Turhan, Cevizlidere mevkisinde, akşam saatlerinde koyunlarını otlatırken, ağaç altında bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin öldüğünü belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, incelemenin ardından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kimliği belirlenmeye çalışılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

PARTNERMenemenci KariusMenemenci Karius
İzmir'de 'Otomobilsiz Kent Günü'İzmir'de 'Otomobilsiz Kent Günü'
Emine Erdoğan Bezmialem Valide Sultan söyleşine katıldıEmine Erdoğan Bezmialem Valide Sultan söyleşine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkek cesedi Kahramankazan

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

İlginç itiraf! 'Pornonun yasaklanmasına karşıyım' dedi ve...

İlginç itiraf! 'Pornonun yasaklanmasına karşıyım' dedi ve...

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Oğluna pantolon alamayan baba' ile ilgili yeni açıklama

'Oğluna pantolon alamayan baba' ile ilgili yeni açıklama

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı

Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı

Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?

Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?

Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!

Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.