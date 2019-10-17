Ankara'da Erzurum Tanıtım Günleri

"Erzurum, hem konum itibarıyla hem de ülkemize kattığı değerler itibarıyla çok büyük şehir. Bu şehrin insanlarını Ankara'da buluşturacağız. İnanıyorum ki bu şehrin insanları güçlü oldukça ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için çok büyük bir ivme kazanacaktır. Burada 4 gün boyunca 20'nin üzerinde halk müziği sanatçımız sizlerle bir arada olacaklar. İnanınıyorum ki bu duyguyu hep birlikte yaşayacağız."

Programda, sanatçı Selma Algül Oflas ile Nurullah Akçayır verdikleri konserde türküler seslendirdi.

Programda AK Parti milletvekilleri Recep Akdağ, Fikri Işık, Selami Altınok, Orhan Yeğin, Erzurum Valisi Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de yer aldı.

