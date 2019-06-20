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Ankara’da eş zamanlı yankesici operasyonu: 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 01:18 | Son Güncelleme

ANKARA’da, para bütünleme bahanesiyle bir kişinin 350 TL'sini gasp eden kişi ile otogarda valizlerini almaya çalışan yolcuların cüzdanlarını el çabukluğuyla çalan kişi, polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA’da, para bütünleme bahanesiyle bir kişinin 350 TL'sini gasp eden kişi ile otogarda valizlerini almaya çalışan yolcuların cüzdanlarını el çabukluğuyla çalan kişi, polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların paralarını gasp eden 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan C.Ö. (69) ve M.K.’yı düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

YANKESİCİDEN VATANDAŞA ‘FİTRE’ YALANI
Bankadan emekli maaşını çeken vatandaşın yanına gelen C.Ö.’nün, fitre vereceğini söylediği, ancak bozuk parası olmadığını belirtip para bütünleme bahanesiyle vatandaşın 350 TL parasını el çabukluğuyla cebine attıktan sonra hızla oradan ayrıldığı tespit edildi. C.Ö.’nün, emniyette yapılan sorgusunda, şeytana uyduğunu ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.

‘MESLEĞİM BU NE YAPAYIM’
Operasyonda yakalanan bir diğer şüpheli M.K'nın. ise AŞTİ’de yaşanan bayram yoğunluğundan faydalanarak Ankara’ya gelen yolcuların valizlerini almaya yönlendiği sırada vatandaşları sıkıştırarak ceplerinden paralarını çektmesi güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. M.K.’nın gözaltına alındıktan sonra yaptığı sorgusunda suçunu inkar etmediği ve ‘Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin TL bana yetmez’ dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısında çıkarılan şüphelilerden M.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:
- M.K.’nın otogardaki hırsızlık anı
- Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

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