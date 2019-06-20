Ankara’da eş zamanlı yankesici operasyonu: 1 tutuklama

ANKARA’da, para bütünleme bahanesiyle bir kişinin 350 TL'sini gasp eden kişi ile otogarda valizlerini almaya çalışan yolcuların cüzdanlarını el çabukluğuyla çalan kişi, polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların paralarını gasp eden 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan C.Ö. (69) ve M.K.’yı düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

YANKESİCİDEN VATANDAŞA ‘FİTRE’ YALANI

Bankadan emekli maaşını çeken vatandaşın yanına gelen C.Ö.’nün, fitre vereceğini söylediği, ancak bozuk parası olmadığını belirtip para bütünleme bahanesiyle vatandaşın 350 TL parasını el çabukluğuyla cebine attıktan sonra hızla oradan ayrıldığı tespit edildi. C.Ö.’nün, emniyette yapılan sorgusunda, şeytana uyduğunu ve pişman olduğunu söylediği belirtildi.