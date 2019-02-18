Ankara'da eşini öldüren adam saklandığı evde yakalandı

Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde kendisinden boşanmak isteyen ve annesinin evine giden eşi Döndü Şengül'ü (40) tabancayla öldüren Şükrü Şengül (40), saklandığı evde tabancayla yakalandı.
Olay, dün sabah saatlerinde Mamak ilçesi Mehtap Mahallesi Okullar Caddesi'nde meydana geldi. Döndü Şengül, eşi Şükrü Şengül ile yaşadığı geçimsizlik nedeniyle annesi Satı E.'nin evine gitti. Döndü Şengül, kızı E.Ş.'yi (8) yan binadaki okula bırakıp eve dönerken, yolunu kesen eşi Şükrü Şengül'ün silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralı halde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Şengül, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Zanlı eşin yakalanması için harekete geçen polis, Şükrü Şengül'ü Kıbrısköy Mahallesi Kavaklıdere mevkiindeki evinde tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Şengül, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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