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Ankara'da eşini öldüren koca, saklandığı evde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 23:57 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, kendisinden boşanmak isteyen ve annesinin evine giden Döndü Şengül'ü (40) tabancayla öldüren kocası Şükrü Şengül (40), saklandığı adreste suç aletiyle birlikte yakalandı.

ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Mamak ilçesinde, kendisinden boşanmak isteyen ve annesinin evine giden Döndü Şengül'ü (40) tabancayla öldüren kocası Şükrü Şengül (40), saklandığı adreste suç aletiyle birlikte yakalandı.
Dün sabah saatlerinde Mamak ilçesi Mehtap Mahallesi Okullar Caddesi'nde meydana gelen olayda, eşi Şükrü Şengül'le yaşadığı sıkıntılar nedeniyle annesi Satı E.'nin evine giden Döndü Şengül, kızı E.Ş.'yi (8) yan binadaki okula bırakıp eve döndüğü sırada, Şükrü Şengül'ün silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralı halde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Şengül, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Zanlı kocanın yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, şahsı Kıbrısköy Mahallesi Kavaklıdere mevkiindeki evinde suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Görüntü dökümü:

- Zanlının emniyete getirilişi

Haber: Caner ÜNVER-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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