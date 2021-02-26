Ankara’da eşinin boğazını keserek öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Ankara’da boşanma aşamasındaki eşi Fatma Hülya Yıldız’ı boğazını neşterle kestikten sonra ölmeme ihtimaline karşı başına poşet geçiren şahsın "eşi canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme", "suç delillerini yok etmek", "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara’da yaşayan ve PTT’de memur olan 2 çocuk annesi Fatma Hülya Yıldız (48), şiddet gördüğü ve geçimsizlik yaşadığı eşi Mehmet Nevzat Yıldız’dan (58) ayrılmak için boşanma davası açtı. Başka bir eve taşınan Yıldız, 9 Ağustos 2019’da yaşadığı evde kocası tarafından saldırıya uğradı. Karısının boğazını kesen Yıldız, eşinin ölmeme ihtimaline karşı nefes alamaması için başına da poşet geçirdi. Olay sonrası kayıplara karışan Yıldız, birkaç ay sonra sahte kimlikle İstanbul’da yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Yıldız hakkında dava açtı. Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın görülmesine devam edildi. Davaya taraf avukatları ve Fatma Hülya Yıldız’ın yakınları katıldı. Tutuklu sanık Mehmet Nevzat Yıldız ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısının celse arasında esas hakkındaki mütalaasını dosyaya gönderdiğini belirtti. Savcı, mütalaasında sanık Yıldız’ın "eşi canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Savcı, sanığın ayrıca Yıldız’a ait ikametgah kapısını açtırıp zorla içeriye girdiğini, olayın ardından kan izlerini sildiğini, maktule ait cep telefonunu alarak kaçtığını da belirterek, sanığın "suç delillerini yok etmek", "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından da 18 yıla kadar hapsini talep etti.

Mütalaanın ardından söz alan sanık Yıldız ve avukatı, savunmalarını hazırlamak için ek süre talebinde bulundu. Bu talebi kabul eden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



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