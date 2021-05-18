Ankara’da Esnaf Eylemine Maske Cezası Kesildi

Türkiye’de sokağa çıkma yasağı uygulaması sırasında İsrail’in Filistin’e yönelik sert askeri operasyonunu protesto edenlere, maske-mesafe kuralına riayet edilmemesine rağmen herhangi bir yaptırım uygulanmazken Ankara’daki birkaç kişilik esnaf protestosuna ceza kesildi.

Başkentte birkaç kişilik esnaf grubu, dün akşam Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı destek paketini yetersiz buldukları gerekçesiyle Ankara Valiliği önünde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak esnaf, polis müdahalesi üzerine valilik arkasındaki Ataç Sokak’ta “Artık Yeter” pankartıyla basın açıklamasında bulundu.

Esnaf Fatih Yerli, “Üç kuruş maddi yardım değil, ekmek teknelerimizi istiyoruz. Bugün burada vergi levhalarımızı yakarak tepkimizi sembolik bir biçimde göstereceğiz. 1 Haziran tarihinde biz ve Türkiye'nin dört bir tarafındaki bütün esnaf kardeşlerimiz bir daha kapatmamak üzere dükkanlarını açacaktır. Bunun son kapanma olduğunu buradan deklare ederiz. 2020 yılı Mart ayından itibaren salgın bahanesiyle başlayan kısıtlamalar hepimizi yok etmektedir. Türkiye’de milyonlarca insan bir buçuk yıldır rızkından, ekmeğinden edildi. 55 milyon insan bankalara borçlu, her gün borç batağından çıkamayan insanların intihar haberleri geliyor. Bütün özgürlüklerin elimizden alındığı bu süreçte, bizlere ölümü gösterip sıtmaya razı olmamızı bekliyorlar” diye konuştu.