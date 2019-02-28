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Ankara'da et restoranına silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 09:07 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 2 kişi, hesap yüzünden çalışanlarıyla tartıştıkları restorana pompalı tüfekle ateş açtı.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 2 kişi, hesap yüzünden çalışanlarıyla tartıştıkları restorana pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay, saat 02.30 sıralarında Çayyolu Mahallesi 2432. Cadde'de meydana geldi. Bora O.'ya ait et restoranına müşteri olarak gelen 2 kişi, gelen hesap nedeniyle iş yeri çalışanlarıyla tartıştı. Tartışmanın ardından iş yerinden çıkan ismi henüz belirlenemeyen 2 kişi, 06 FF 0839 plakalı otomobille restoranın önünden geçerken pompalı tüfekle ateş açtı. İçeride müşterilerin bulunduğu sırada yapılan saldırıda mermilerin ikisi cama isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar otomobille kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobilin peşine düştü. Doğukent Caddesi üzerinde yaşanan kovalamaca sırasında saldırganlar otomobili terk edip, yaya olarak kaçtı. Otomobilde arama yapan polis ekipleri, suç aleti pompalı tüfeğe el koydu. iş yerinin güvenlik kameralarını izleyen, çalışanların ifadesine başvuran polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Ankara'da et restoranına silahlı saldırıAnkara'da et restoranına silahlı saldırı
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