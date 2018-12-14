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Ankara'da etkili olan kar yağışında birçok araç yolda kaldı 

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2018 13:24 | Son Güncelleme

ANKARA'da dün gece etkili olan kar yağışı hayatı felç etti.

Ankara'da etkili olan kar yağışında birçok araç yolda kaldı 

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - ANKARA'da dün gece etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Araçlar buz tutan yolda zorluklarla ilerken küçük çaplı kazalar da oldu. Bazı toplu taşıma araçları ise yolda kaldı. Kar yağışının hayata olan olumsuz etkisinin yanı sıra karın keyfini kayarak çıkaranlar da oldu. Aracının camındaki karı temizlemeden trafiğe çıkan bir aracı cep telefonu ile çeken bir sürücünün, "Gece görüşü var herhalde, anlatmaya gerek yok" yorumu ise tebessüm ettirdi.

(FOTOĞRAF)

Ankara'da etkili olan kar yağışında birçok araç yolda kaldı Ankara'da etkili olan kar yağışında birçok araç yolda kaldı Ankara'da etkili olan kar yağışında birçok araç yolda kaldı

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