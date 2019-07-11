Ankara’da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koridora kimyasal madde döküldüğü iddiasıyla girişlerin kapatıldığı öğrenildi.

Ankara\u2019da Etlik Z\u00fcbeyde Han\u0131m Kad\u0131n Hastal\u0131klar\u0131 E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesinde koridora kimyasal madde d\u00f6k\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc iddias\u0131yla giri\u015flerin kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.PARTNEROnlar\u0131 hi\u00e7 b\u00f6yle g\u00f6rmediniz!Evinin bah\u00e7esinde ceset bulunan kad\u0131n\u0131n eski e\u015fi g\u00f6zalt\u0131ndaF\u0131rt\u0131naya yakalanan ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menleri, Sahil G\u00fcvenlik kurtard\u0131
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