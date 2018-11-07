Ankara'da ev yangını

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zafer Mahallesi 3. Sokak'taki Mehmet Çiftçi’ye ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin uzun süren çalışması sonucu söndürülen yangında, iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.

