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  4. Ankara’da ev yangını korkuttu

Ankara’da ev yangını korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 22:59 | Son Güncelleme

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.Olay, Ankara’nın Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi’nde bulunan Diriliş Sokak’ta meydana geldi.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi’nde bulunan Diriliş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın ikinci katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin bir kısmını saran alevler, pencereden dışarıya kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan bulunmadığı öğrenilirken, evde maddi hasar oluştu. Öte yandan, evin dışına kadar çıkan alevlerin görüntüsü, kameralara yansıdı.

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