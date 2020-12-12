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Ankara’da evden kovulan genç, kaldığı barakada çıkan yangında hayatını kaybetti

12.12.2020 01:52 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde öğrenilene göre babası tarafından evden kovulan genç bir süredir kaldığı barakada ısınmak için yaktığı ateşten dolayı çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde öğrenilene göre babası tarafından evden kovulan genç bir süredir kaldığı barakada ısınmak için yaktığı ateşten dolayı çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Yangında barakada bulunan 1 kişi de ağır yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Ankara’nın Boztepe Mahallesi 227. Sokak’ta meydana geldi. Komşuların iddiasına göre ailesinin evden kovduğu Serhat Tua (17) bir süredir kaldığı barakada ısınmak için arkadaşlarıyla bir araya gelerek ateş yaktı. Ateşten sıçrayan kıvılcımlar barakayı tutuştururken yangının büyümesi üzerine çevredeki komşular yardıma koştu. Yangında, 1 kişi yaralı şekilde komşular tarafından dışarıya çıkarılırken 17 yaşındaki Serhat Tua içeride mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İftaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken sağlık ekipleri de yaralıyı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Sağlık ekiplerinin barakada yaptığı ilk incelemede barakada mahsur kalan Serhat Tua’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
“Babası evden kovmuş”
Yangında yaralı kişiyi çıkaran komşu Senar Erçin, “Bir ses geldi. Çocuklar yangın var dedi. İçeriye girdik, duman vardı içeride. Hortum getirdik, su getirdik. İçeriden birini çıkardık, diğerini çıkaramadık. Soba yakmışlar, herhalde madde filan da kullanmışlar. Madde kullanmasalar herhalde çıkarlardı. Babaları evden kovmuş bunları diye biliyoruz. Yaklaşık 2-3 gündür burada kalıyorlar. Biz ikaz da ettik, burada oturmayın, donarsınız diye. Dinlemediler, bize karışmayın falan dediler. Biz de karışmadık ondan sonra. Biz içeri girdiğimizde bir soba, bir de koltuk vardı” dedi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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