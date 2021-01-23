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Ankara’da evine uyuşturucu düzeneği kuran şahıs yakalanarak gözaltına alındı

23.01.2021 04:11 | Son Güncelleme:
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Ankara’da evine uyuşturucu düzeneği kuran şahıs yakalanarak gözaltına alındı

Ankara’da Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı mobil park ekipleri, lüks rezidansta bulunan evinde düzenek kurarak uyuşturucu yetiştiren kişinin evine baskın yaptı.

Ankara’da Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı mobil park ekipleri, lüks rezidansta bulunan evinde düzenek kurarak uyuşturucu yetiştiren kişinin evine baskın yaptı. Operasyonda, bir miktar kök hint keneviri ile 140 gr uyuşturucu madde ili geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.
Ankara’da Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı mobil park ekipleri, dün akşam saatlerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada, daha önceden hakkında işlem yapılan Burak D.’nin Yenimahalle İlçesi Batıkent bölgesinde Lüki rezidansta uyuşturucu yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine ekiplerin yatığı baskında, evin odalarından birinde yapılan ayrı bölmede hint keneviri yetiştirmek için kullanılan özel düzenekler görüldü. Ekiplerin detaylı incelemesinde, 3 adet havalandırma fanı, 1 adet ısıtıcı, 1 adet özel düzenekli lamba ve bu düzenekler vasıtasıyla yetiştirilmiş bir miktar kök hint keneviri ile 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ev sahibi Burak D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Ankara’da evine uyuşturucu düzeneği kuran şahıs yakalanarak gözaltına alındı

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