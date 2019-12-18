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Ankara'da evli çiftten biri ölü, biri baygın halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 22:45 | Son Güncelleme

ANKARA'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı çiftten Sare K.

Ankara'da evli çiftten biri ölü, biri baygın halde bulundu

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı çiftten Sare K. evde ölü, eşi Etem K.'nin ise baygın olduğu belirlendi. Etem K., hastanede tedaviye alınırken, Sare K.'nin doğalgaz zehirlenmesi sonucunda öldüğü iddia edildi.
Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Saygın Sokak'taki apartmanda oturan Sare ve Etem K. çiftinden bir süre haber alamayan yakınları, eve gitti. Yakınları zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca şüphelenip, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açıp, daireye girdiğinde, Sare K. ve eşi Etem K.'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Sare K.'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, baygın olduğu anlaşılan eşi Etem K., yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sare K.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Doğalgaz zehirlenmesi sonucu öldüğü öne sürülen Sare K.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

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