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Ankara'da, eylemciler ve polis arasında arbede

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:45 | Son Güncelleme

ANKARA'da, sendika üyelerinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden ihraç edilmesini protesto eden Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri ile polis arasında arbede çıktı.

Ankara'da, eylemciler ve polis arasında arbede

Gökhan CEYLAN- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, sendika üyelerinin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden ihraç edilmesini protesto eden Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri ile polis arasında arbede çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yürümek isteyen gruba, polis izin vermedi.
Farklı illerden Ankara'ya gelerek, Çankaya ilçesindeki Eser Park'ta toplanan KESK üyesi yaklaşık 300 kişi, sendika üyelerinin KHK ile görevden ihraç edilmesine tepki gösterdi. 'Güvencesizliğe son. Güvenceli iş, güvenlik gelecek haktır' yazılı pankartı taşıyan grup, çeşitli sloganlar attı. Grup, daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yürümek istedi; ancak polis, izin vermedi. Bunun üzerine dağılan grup, caddeye inerek, alkışlarla protestoya devam etti. Polis ile grup arasında arbede çıktı. Grup, polis eşliğinde Kızılay'a giderek, dağıldı.

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Ankara'da, eylemciler ve polis arasında arbedeAnkara'da, eylemciler ve polis arasında arbedeAnkara'da, eylemciler ve polis arasında arbedeAnkara'da, eylemciler ve polis arasında arbede

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