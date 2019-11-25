HABER

Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 15:24 | Son Güncelleme

ANKARA'da F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapıldı.

ANKARA'da F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapıldı. Uçuşların, S-400 hava savunma sistemi ile uçaklar arasındaki radar bağlantısının test edilmesi amacıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.

Ankara Valiliği'nce dün yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25-26 Kasım günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dâhilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır" denildi.

F-16'LAR S-400 TESTİ İÇİN HAVALANDI

Açıklamanın ardından Başkent'te bugün öğle saatlerinden itibaren F-16'lar ve diğer hava araçları havalanarak yüksek ve alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi. Uçuşlar, Kahramankazan ilçesinde bulunan, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda konuşlu S-400 bataryalarının üzerinde ve çevresinde gerçekleştirildi. Uçuşların, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminin test ve eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Yüksek ve alçak irtifada yapılan uçuşlar ile S-400 hava savunma sisteminin uçaklarla radar bağlantısının test edildiği öğrenildi. Test uçuşlarının yarın da devam edeceği kaydedildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada da "Ankara'da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayi Başkanlığının devam projeleri kapsamında yapılan test uçuşları olarak koordine edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

SEVKİYAT 12 TEMMUZ'TA BAŞLAMIŞTI

Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatı 12 Temmuz'da başlamıştı. Birinci grup malzeme sevkiyatı 30 sorti ile 25 Temmuz'da tamamlanmıştı. 27 Ağustos'ta başlayan ikinci batarya malzemeleri taşınması da 15 Eylül'de tamamlanmıştı. S-400'lere ait ikinci sistem teslimatının 2020 sonuna doğru başlaması ve sistemin 2021'de operasyonel olması bekleniyor.

PARTNERDev pastalı dolarlı düğün! Dev pastalı dolarlı düğün!
Sinop'lu kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdüSinop'lu kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdü
Kadın astsubaylar, "kadına şiddete dur" dediKadın astsubaylar, "kadına şiddete dur" dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatoş bebeğin ebesi ile cenaze namazını kıldıran imam araştırılıyor

Fatoş bebeğin ebesi ile imam araştırılıyor

Konya’da patlama ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Konya'da 'patlama' ihbarı harekete geçirdi

Mersin'de yakalanan DEAŞ'lının evinde ele geçirildi! 82 ülke, 4 bin terörist...

Mersin'de ele geçirildi! 82 ülke, 4 bin terörist...

İstanbul'da sürücülerin korkulu rüyası oldular

İstanbul'da sürücülerin korkulu rüyası oldular

Bakan Selçuk duyurdu: Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız

Bakan duyurdu: 'Adli destek birimleri' oluşturacağız

25 Kasım'da annesinin feryatları yürek dağladı: Ne istedin kızımdan

Annesinin feryatları yürek dağladı: 'Ne istedin kızımdan'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.