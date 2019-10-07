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Ankara'da fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 22:47 | Son Güncelleme

ANKARA'da, dış cephe kaplaması imal eden fabrikada yangın çıktı.

ANKARA'da, dış cephe kaplaması imal eden fabrikada yangın çıktı. Akşam vardiyasında çıkan yangın, hasara neden oldu.

İvedik Mahallesi 1534. Sokak'ta dış cephe kapması imalatı yapan fabrikada, akşam saatlerinde vana değişimi yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler, dakikalar içinde büyüyerek fabrikayı sardı. Akşam vardiyasında çalışan 10 işçi, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı olay yerinde beklediği yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü:
- Yangından görüntü
- İtfaiyenin müdahalesi
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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