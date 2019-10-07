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Ankara'da fabrika yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 22:50 | Son Güncelleme

ANKARA'da, dış cephe kaplaması imal eden fabrikada çıkan yangın endişe yarattı.

Ankara'da fabrika yangını

Caner ÜNVER- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, dış cephe kaplaması imal eden fabrikada çıkan yangın endişe yarattı. Akşam vardiyasında çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, işyerinde büyük çapta hasar meydana geldi.
İvedik Mahallesi 1534. Sokak'ta dış cephe kapması imalatı yapan fabrikada, akşam saatlerinde vana değişimi yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler, dakikalar içinde büyüyerek fabrikayı sardı. Akşam vardiyasında çalışan 10 işçi, fabrikayı tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, 2 saat süren çalışma ile alevlerin çevredeki işyerlerine sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı olay yerinde beklediği yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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