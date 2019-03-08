HABER

Ankara'da fabrikaya 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 10:54 | Son Güncelleme

ANKARA'da atık yağlardan kaçak akaryakıt üretilen geri dönüşüm fabrikasına düzenlenen operasyonda 66 bin 525 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da fabrikaya 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 8 gözaltı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da atık yağlardan kaçak akaryakıt üretilen geri dönüşüm fabrikasına düzenlenen operasyonda 66 bin 525 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Kahramankazan ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında atık yağdan kaçak akaryakıt üretildiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, 'kalıp yağı' adı altında karışımlı akaryakıt üreten ve bu karışımı akaryakıt olarak piyasaya sürdüğü belirlenen fabrikayı takibe aldı. Polis ekiplerinin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu yapılan operasyonda, 66 bin 525 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da fabrikaya 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 8 gözaltıAnkara'da fabrikaya 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 8 gözaltıAnkara'da fabrikaya 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 8 gözaltıAnkara'da fabrikaya 'kaçak akaryakıt' operasyonu: 8 gözaltı

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
Düğün günü eşini öldüren sanığın ceza sorumluluğu tam çıktıDüğün günü eşini öldüren sanığın ceza sorumluluğu tam çıktı
Türk Edebiyat Vakfı Başkanı Kabaklı: Azerbaycan edebiyatının Yunus Emre'si NesimidirTürk Edebiyat Vakfı Başkanı Kabaklı: Azerbaycan edebiyatının Yunus Emre'si Nesimidir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

Ülke karanlıkta kaldı! Art arda açıklamalar

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Sıla ve Ahmet Kural'ın o fotoğrafına ilginç yorum!

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.