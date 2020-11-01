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  4. Ankara’da feci kazada 2 kişi yanarak can verdi 2 kişi de yaralandı

Ankara’da feci kazada 2 kişi yanarak can verdi 2 kişi de yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 01:31 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 10 metreden yol kenarındaki araziye uçarak yanmaya başladı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 10 metreden yol kenarındaki araziye uçarak yanmaya başladı. Otomobil içerisinde sıkışan 2 kişi yanarak feci şekilde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarında meydana geldi. Yozgat Bulvarı’ndan Etlik istikametinde giden ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu 06 CCU 834 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak 10 metre yükseklikten yol kenarındaki boşluk alana uçtu. Kaza sonrası Durmuş Ö. ile 1 yolcu otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, Gürkan Özdemir ve Ali Dilmen ise araç içinde sıkışarak yaralandı.
Otomobilde sıkışan 2 kişi yanarak öldü
Kazanın etkisiyle alev alan araçta sıkışarak yaralanan Gürkan Özdemir ve Ali Dilmen ise yanarak feci şekilde can verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken itfaiye erleri, diğer 2 kişiyi kurtarmak için alevlere müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen otomobilin içerisindeki 2 kişinin cansız bedeni güçlükle dışarı çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken polis, olay hakkında soruşturma başlattı.

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