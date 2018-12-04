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Ankara'da FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 12:25 | Son Güncelleme

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 9 kişinin de arandığı bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, tanık ifadeleri, dijital incelemeler, telefon irtibatlarından, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerden 8'ini gözaltına aldı. 9 şüphelinin yakalanması için de operasyonların sürdüğü belirtildi.

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