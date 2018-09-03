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Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 asker hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 09:43 | Son Güncelleme

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 8 ilde, 1'i binbaşı 12'si astsubay toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 8 ilde, 1'i binbaşı 12'si astsubay toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ile ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1 binbaşı ve 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 8 ilde operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 13 askerin, kontörlü ve ankesörlü telefonlarla büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ ile irtibatı tespit edilen 1 binbaşı ve 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
​Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 8 ilde operasyon başlattı. Operasyonların sürdürüldüğü bildirilirken, şüphelilerden 8'inin aktif görevde olduğu diğerleri hakkında ise soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi.

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