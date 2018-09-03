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Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 asker hakkında gözaltı kararı (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:45 | Son Güncelleme

SAHİL Güvenlik Komutanlığı’na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 8 ilde, 1'i binbaşı 12'si astsubay toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - SAHİL Güvenlik Komutanlığı’na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 8 ilde, 1'i binbaşı 12'si astsubay toplam 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ile ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 1 binbaşı ve 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 8 ilde operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 13 askerin, kontörlü ve ankesörlü telefonlarla büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiklerinin belirlendiği; FETÖ ile irtibatı tespit edilen 1 binbaşı ve 12 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu.
​Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 8 ilde operasyon başlattı. Operasyonların sürdürüldüğü bildirilirken, şüphelilerden 8'inin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında ise soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi.

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